£±£¶Æü¤ÎÃæ¹ñËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£±¡¥£³£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£°£´¡ó¡Ë¹â¤Î£³£¸£¶£±¡¥£¸£·¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¾®Éý¤Ê¤¬¤é£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬Áê¾ì¤ò»Ù¤¨¤ëÎ®¤ì¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢À¯ÉÜ¤Ïº£Ç¯¤Î·ÐºÑÌÜÉ¸¡Ö£µ¡¥£°¡óÁ°¸å¡×Ã£À®¤Î¤¿¤á¡¢ÄÉ²Ã¤Î»É·ãºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¤Î¸«Êý¤¬²þ¤á¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¶É¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¾ÃÈñ»É·ã¡¢²áÅö¶¥ÁèÀ§Àµ¤Ê¤É·Êµ¤ÂÐºö¤òÁê¼¡¤®È¯É½¡£Ä¾¶á