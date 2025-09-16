日米姉妹都市サミットに登壇した米カリフォルニア州クレセントシティーのブレイク・インスコア前市長。右は岩手県陸前高田市の佐々木拓市長＝16日午前、大阪府泉佐野市日米外交170周年を記念した日米姉妹都市サミットが16日、大阪府泉佐野市で開かれた。岩手県陸前高田市の佐々木拓市長が登壇。東日本大震災を機に始まった米カリフォルニア州クレセントシティーとの絆の固さを語り、「励ましてもらった関係を知ってもらえたら」