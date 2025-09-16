乃木坂４６の久保史緒里（２４）が１６日、公式ブログなどでグループを卒業することを発表した。１１月２６、２７日にヨコハマアリーナで卒業コンサートを開催することも明かされた。公式ブログ内で「乃木坂４６を卒業することになりました。６歳からアイドルが大好きだった私が、１５歳で大好きな乃木坂４６になることができ、夢だったんじゃないかと思うほど素敵な９年間を過ごさせていただきました。本当に、ありがとうござ