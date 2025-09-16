【台風17号・18号・19号候補】フィリピン付近で新たに台風発生へ その後も次々と台風発生の可能性――気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル『マニアック天気』で最新の台風情報を詳しく解説した。 松浦氏は「新たに台風が発生する見込みとなりました」と切り出し、フィリピンの東にある熱帯低気圧が台風に変わること、またその進路や影響について詳細に語った。今回注目の『熱帯低気圧A』について「明