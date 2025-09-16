「受験生応援シリーズ 2025」プラスは、受験勉強に励む学生たちを応援する、日本伝統の縁起物をモチーフにした限定企画「受験生応援シリーズ 2025」全5製品を、9月19日に発売する。近年、中学受験など「受験」の低年齢化が進んでいる。そうした中、頑張る受験生たちを明るく元気づけるとともに、受験生同士のコミュニケーションを深め、文具を通じて勉強時間を楽しくするツールにしたい、そんな思いを込めて企画した。好評を得た昨