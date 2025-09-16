「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、伝統的な美意識を独自の解釈によって再構築し、エレガンスと独創性を追求するファッションブランドrokhとのコラボレーションコレクション第三弾を9月26日から、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売を開始する。rokh（ロク）とジーユーによるコラボレーションは、“Play in Style”をテーマに、rokhを象徴する巧妙なテーラリング、遊び心