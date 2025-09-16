Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤È¥¨¥¢¡¦¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¤Ï¡¢²ßÊªÊØ¤Î¶¦Æ±±¿¹Ò¡Ê¥³¡¼¥É¥·¥§¥¢¡Ë¤ò9·î15Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡£Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÀþ¤Î¤¦¤Á¡¢ANA Cargo¤¬±¿¹Ò¤¹¤ëÅìµþ/À®ÅÄÈ¯¤È¥¨¥¢¡¦¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¤¬±¿¹Ò¤¹¤ë¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÈ¯¤Î³Æ3ÊØ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¥¨¥¢¡¦¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¤Ï¡¢2012Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿²ßÊª¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡£Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÀþ¤ò2021Ç¯3·î¤Ë³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8·î¤Ë¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¤Î²ßÊªÉôÌç¤òÇã¼ý¤·¡¢µì¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¤Î11µ¡¤ò²Ã¤¨¤¿15µ¡ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã