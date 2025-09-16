17日は低気圧がオホーツク海を通って千島近海へ進む見込みです。この低気圧からのびる前線の影響で、北日本や北陸は雨が降り、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。西日本日本海側も雲が広がりやすく、所々で雨が降り、雷を伴って激しく降る所もありそうです。一方、日本の南にある高気圧が張り出し、東・西日本太平洋側や南西諸島では晴れる所が多くなるでしょう。ただ、午後を中心ににわか雨や雷雨の所もある見込みです。北日