◇MLB フィリーズ 6-5 ドジャース(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは本拠地でのフィリーズ戦、延長戦までもつれるシーソーゲームになるも惜敗。デーブ・ロバーツ監督は失点が続いたブルペン陣についてコメントしました。試合はドジャースが2点リードの7回、3番手のジャック・ドレーヤー投手が2ランホームランなどで3点を失い逆転を許しました。同点に追いついた直後の8回には4番手のアレックス・ベシア投手がブライ