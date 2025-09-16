巨人の戸郷翔征投手（２５）が１６日にジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加。先発を予定する１７日のヤクルト戦（神宮）に向けて入念な調整を行った。戸郷は今季のヤクルト戦には２試合連続白星とツバメ打線と相性がよく、敵地で戦った８月１９日の同戦では８回２失点の好投で今季最長登板も果たした。それでも「チームが乗るような打撃をする選手、一発を警戒しないといけない選手が多い。しっかりデータを入れて挑め