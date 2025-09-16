陸上の世界選手権（東京・国立競技場）、男子３０００メートル障害で８位入賞を果たした三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）が?激戦?を振り返った。１５日のレースではラスト１周で一時はメダル圏内の３位に浮上。最終盤の接触で「もつれてしまった」と順位を落としたが、意地の走りで入賞圏内は死守した。スイスのスポーツブランド「Ｏｎ（オン）」の契約アスリートである三浦は１６日に都内で行われた同社のイベントに参加。「３０００