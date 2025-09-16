人気のＪＲ辻堂駅周辺。複合商業施設「テラスモール湘南」が核となり近くの市境をまたいだ茅ケ崎市側も高い上昇率を記録した＝藤沢市神奈川県が１６日公表した県内９６１地点の基準地価（７月１日時点）は、住宅地が前年から平均３・３％上昇した。上昇は４年連続で、９割超がプラスに。駅徒歩圏を中心に堅調な住宅需要を反映した。商業地と工業地も１３年連続で上昇。商業施設などへの旺盛な投資傾向が明確になった。商業地と