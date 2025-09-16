2026年1月16日より日本で発売9月16日、スズキは初のバッテリーEV（BEV）となる『eビターラ』を2026年1月16日より日本で発売すると発表。同日、都内でメディア向けの発表会を開催した。【画像】乗り出し価格は312万3000円から！スズキ初のBEV『eビターラ』全32枚eビターラは、2024年11月にイタリア・ミラノで初公開。今年の１月にインドのバーラト・モビリティグローバルエキスポ2025で公開された、スズキのBEV世界戦略車第一弾と