自民党総裁選は、小泉農水相と林官房長官が16日、出馬する意向を明らかにしました。また小林元経済安保担当大臣が出馬会見を行うなど、総裁選に向けた動きが本格化しています。これまで明言を避けてきた小泉進次郎農水大臣。週末に地元への報告を終え16日、初めて出馬する意向を明らかにしました。（小泉進次郎 農水相）「この週末土曜日に地元の横須賀で横須賀・三浦の市議県議の皆さん、そして私を支えてくれている後援会の役員