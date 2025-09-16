ファミリーマートが展開する「FAMIMA CAFE」シリーズから、新摘みのエチオピアイルガチェフェ産最高等級豆を配合した「新摘みのモカブレンド」が本日より沖縄県を除く全国のファミリーマートで期間限定発売される。【写真】豆の選定、焙煎、抽出にこだわり抜いた「アイスモカブレンド」本商品に使用されているのは、エチオピアイルガチェフェ産の最高等級豆。2024年12月〜2025年3月に摘み取られたばかりのニュークロップを一部