¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¼è°ú¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¤Î´ð½àÃÏ²Á¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¥Ä´¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ä¡ÈÈ¾Æ³ÂÎ¥Ð¥Ö¥ë¡É¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬Àè¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿7·î1Æü»þÅÀ¤Î¡Ö´ð½àÃÏ²Á¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¢§½»ÂðÃÏ¡¦¾¦¶ÈÃÏ¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡ÖÁ´ÍÑÅÓ¡×¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÏµîÇ¯¤è¤ê1.5¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹àÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¢§½»ÂðÃÏ¤¬1.0¡ó¡¢¢§¾¦¶ÈÃÏ¤¬2.8¡ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¾å¾º¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Î1991Ç¯°ÊÍè¤Î