µ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡á16Æü¸á¸å¡¢Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¤ÎÌ´½§Âçºå»Ô¤Î²£»³±Ñ¹¬»ÔÄ¹¤Ï16Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌÅìÉô¤ÎÌó200¥á¡¼¥È¥ëÊ¬¤òÊÝÂ¸¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç´Ø·¸µ¡´Ø¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸¡Æ¤²ñ¹ç¤Ç¡¢»Ô±Ä¸ø±à¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄó°Æ¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿ÆîÀ¾ÉôÌó350¥á¡¼¥È¥ëÊ¬¤ÏÃÇÇ°¡£»î»»¤Ë¤è¤ë¤È²þ½¤¡¦°Ý»ý´ÉÍýÈñÍÑ¤ÏºÇÂç90²¯±ß¤Ç¡¢ËüÇî±¿±ÄÈñ¤Î¹õ»ú¤ò½¼¤Æ¤ë°Æ¤¬½Ð¤Æ