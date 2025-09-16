山手線環状運転100周年を記念したラッピング列車のデザイン。上が「103系」、下が「205系」をイメージしている（JR東日本提供）JR山手線が東京都心の環状運転を始めて11月で100周年となるのを記念し、JR東日本は16日、過去の車両をイメージしたラッピング列車を運行すると発表した。旧国鉄時代の「103系」と、2000年代前半まで使用した「205系」のデザインを復刻した2編成で、10月4日から11月3日まで。JR東によると、1963〜88