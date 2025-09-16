Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤â¡¢È©¤â¿´¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤ò――¡£SHIRO¤«¤é½é¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óÈþÍÆ±Õ¡ÖÆü¹âº«ÉÛ¥¢¥í¥¨¥¿¥Þ¥Ì¥ªー¥ë¥¤¥ó¥»¥é¥à¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Æü¹âº«ÉÛ1¡¢¥¢¥í¥¨2¡¢¥¿¥Þ¥Ì*3¤È¤¤¤¦¼«Á³ÁÇºà¤ÎÎÏ¤ò¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¤·¡¢½Ö»þ¤Ë½á¤¤¤È±ð¤ò¥Á¥ãー¥¸¡£¤µ¤é¤ËÀºÌý¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¹á¤ê¤¬¡¢¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤ò¿´¤Û¤°¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤­¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ ¼«Á³ÁÇºà¤ÎÎÏ¤Ç³ð¤¨¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó ¡ÖÆü¹âº«