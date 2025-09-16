J1アビスパ福岡のDF池田樹雷人（28）が昨夏から2度にわたる左膝手術を乗り越え、全体練習に部分合流した。16日に雁の巣球技場（福岡市）で公開された練習で、池田は冒頭から途中までながら、チームメートとともにボールを追った。これまではグラウンドの脇で別メニューが続いていただけに、その表情は明るい。「ようやく…という感じです。1年間休んだので違和感はあるけど、そこはやっていくしかないと思っている。部分合流