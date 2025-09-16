歌い手・Adoとサンリオのコラボレーションで誕生したキャラクター「アドローザトルマリィ」の期間限定ポップアップストア『Adorozatorumary POP-UP SHOP』が、16日から大阪・大丸梅田店にてスタートした。会期は10月6日まで。【画像】かわいい！イベント先行発売アイテムの「ぬいぐるみエコバッグ」ほか商品画像アドローザトルマリィとは、新しいキャラクターを創造する研究所「SANRIOLABO〜サンリオ研究所〜」を舞台に、Adoと