¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤¬¡¢16Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Âð¤Ç»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥Ú¥Ã¥È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±¶É¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤­¤¿¡£¡×¤ÎÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈÌ¾¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÈºÇ¶á¤Î·ã¥ì¥¢¤ÊÂÎ¸³¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö²æ¤¬²È¤Îµµ»ö¾ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤Ê¤ó¤Èº£²ó¤Ä¤¤¤ËÌîÀ¸¤Îµµ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·