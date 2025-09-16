ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が16日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。16日から始まっているフィリーズとの3連戦について語った。デーブ・ロバーツ監督(C)AbemaTV,Inc.○「1300〜1400年代の侍のようなキラーだ」(取材日9月1日時点での)フィリーズ戦の先発予定について、ロバーツ監督は、「まだ決まっていない」としながらも、「山本はフィリーズ戦で投げると思う。翔平が投げるかは分からない」と