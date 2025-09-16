立川競輪のＦ?「山口健治杯」が１６日に開幕。９ＲのＳ級予選では橋本優己（２５＝岐阜）が外並走から力強いまくりを決めた。冷静な立ち回りで白星をつかんだ。人気を分け合った木村佑来を「咄嗟の判断で」内に閉じ込め外並走。木村の動きを封じつつ「１コーナーを目掛けていけば出切れるかな」と風向きも読んでスパートし、「出切ってからは回しながら」とゴールまで加速を続け完勝した。「重さがあったので、そこだけ修正し