自民党の総裁選は9月22日告示、10月4日開票となっているが、去年と同じ顔ぶれが並ぶ。9月16日「長野智子アップデート（文化放送）」では、日刊ゲンダイ第一編集局長の小塚かおるが政界再編の可能性について語った。 小塚「うんざり感ないですか？メンバー同じなんですよ。それに自民党総裁選ですから大多数が投票券ないですよね。今までと全く違うと思うのは少数与党政権での総裁選ですので、選ばれた人が、すぐ総理