【モデルプレス＝2025/09/16】女優の井桁弘恵が主演を務める日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP「そこから先は地獄」（毎週火曜24時24分〜24時54分／TVer・Huluにて毎話放送後配信）が、10月7日よりスタート。このたび、新たな追加キャスト5人が解禁された。【写真】井桁弘恵と不倫関係に陥る若手イケメン俳優◆豊田裕大・山崎紘菜らキャスト5人解禁パーソナルジムを経営する美しい男で、莉沙に救いを求め恋愛関係になるが