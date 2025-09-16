デビューソロアルバム『LIL FANTASY vol.1』を発表したTWICE・チェヨン（CHAEYOUNG）の最新インタビュー。同作に込めた思い、内向的な人に向けた楽曲制作、『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』への参加について語る。「物静かな女の子は強い」TWICEのチェヨンは一見すると、デビューソロアルバム『LIL FANTASY vol.1』を、10月に控えたグループの結成10周年記念に合わせてリリースしたように思える。しかし、ラッパー／シンガ