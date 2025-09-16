16Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2025Ç¯12·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü12·î11Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï1314Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬1022Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î292Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï2Ëü2500±ß¤Î752Ëç¡Ê19±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü6500±ß¤Î120Ëç¡Ê5±ß¹â920±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ ¥³ー¥ë¥×¥Ã¥È ½ÐÍè¹âÁ°Æü