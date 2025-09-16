俳優の濱尾ノリタカがＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）に再登場した。１６日に放送された第１２２話。岩男役を演じていた濱尾は、岩男の息子・和明役として再び出演した。放送終了後、濱尾は自身のインスタグラムを更新し「連続テレビ小説 『あんぱん』第２５週第１２２回より、田川岩男の息子、田川和明として出演しております」と報告した。ドラマでは特に説明のなかった和明の職業について言及。