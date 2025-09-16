¥¢¥¸¥¢¡¦¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£Æ­ÍîÎ¨¥é¥ó¥­¥ó¥°¡á09/16±Ä¶ÈÆü»þÅÀ¡á ¾å³¤°Û·ÁÅ´¶Ú 1.24¡ó ¾å³¤¥´¥à 0.81¡ó ÂçÏ¢¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó 0.8¡ó ¾å³¤½ÅÌý 0.43¡ó ¾å³¤Æ¼ 0.32¡ó ÂçÏ¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤· -0.41¡ó ¡ö¿ôÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ¡ó