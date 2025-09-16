愛知県江南市の市立小の校内に、児童や保護者に説明なく、隠しカメラ1台が設置されていたことが16日、市教育委員会への取材で分かった。設置を指示した当時の校長は、市教委に「児童の靴へのいたずらに対応するためだった」「防犯目的で盗撮ではない」と説明。約4カ月後に取り外したという。市教委によると、校長の指示を受け、当時の教頭が2022年6月、火災報知機のような形をしたカメラを、げた箱や廊下が写るよう天井に設置