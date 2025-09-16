9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ØTHE SECOND¡Ù¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÃæ·ø·Ý¿Í¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤¸¤È¡¢¿·¤¿¤Ê´ë²è¤¬»ÏÆ°¡£¡È60ºÐ°Ê¾å¡É¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤¯¤¸¤ê³Ø±à¤ª¾Ð¤¤¸¦µæÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Û¿§¤Î¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¾Þ¥ì¡¼¥¹¡ØTHE THIRD¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¸¦µæÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¤Îß·ÉôÍ¤¡¢¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¡¢¼ò°æ·òÂÀ¤ÎÁ°