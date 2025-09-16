B2½êÂ°¤Î¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ï9·î16Æü¡¢·ª¸¶¥ë¥¤¥¹¤òº¸ÉªÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤ÇÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ä¸½ºß28ºÐ¤Î·ª¸¶¤Ï¡¢188¥»¥ó¥Á86¥­¥í¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¡£¥¦¥£¥Ã¥Æ¥£¥¢Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤Ë¿®½£¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯¤Ë¤ÏÂè40²ó¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ÎÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ºßÀÒ7Ç¯ÌÜ¤Îºò¥·&#1