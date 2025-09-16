多摩川ホールディングスがこの日の取引終了後、２５年１０月期の連結業績予想について、営業利益を６５００万円から１億２０００万円へ、最終利益を１億５１００万円から１億６４００万円へ上方修正した。 再生可能エネルギー事業で保有する太陽光発電所・小形風力発電所について、一部売却する方針から売電収入を確保するために極力保有する方針に転換したのに伴い、売上高は５８億８１００万円から５４億７０