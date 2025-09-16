旅行先に迷っている人は、気軽に立ち寄れて地元グルメや絶景、体験を一度に楽しめる「道の駅」を訪れてみてはいかがでしょうか？ 今回は北海道や東北に続き、中国・四国地方の魅力的な「道の駅」を紹介します。●迷ったらここ！「グルメ」が自慢の道の駅中国・四国地方の道の駅は、瀬戸内海や日本海の美しい景色に加え、土地ならではの料理や文化体験も充実しており、ドライブの目的地にもぴったりです。各施設のWi-Fiやキャ