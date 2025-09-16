【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐野元春のライブフィルム『LAND HO! LIVE AT YOKOHAMA STADIUM 1994.9.15 佐野元春 WITH THE HEARTLAND』より「ワイルド・ハーツ -冒険者たち」「アンジェリーナ」の2曲のフル尺映像が公開された。 ■『LAND HO！』は佐野元春とザ・ハートランドのフェアウェルライブ 『LAND HO！』は、1994年9月15日、横浜スタジアムにて一夜限りで開催された、佐野元春とザ・ハ