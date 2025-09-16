中国税関総署が公表した最新データによると、今年1〜8月、中国と東南アジア諸国連合（ASEAN）の貨物貿易規模は前年同期比9．7％増加し、ASEANは引き続き中国の最大貿易相手国の地位を維持したとのことです。中国とASEANの貿易額は今年1〜8月、前年同期比9．7％増の4兆9300億元（約102兆円）に達しました。この伸び率は同時期の中国全体の貿易伸び率より6．2ポイント高く、中国の貿易総額に占める割合は16．7％だったとのことです。