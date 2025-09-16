俳優の森川葵が主演を務める7月22日スタートのフジテレビ系火9ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（毎週火曜後9：00）の、第9話が16日に放送される。放送を前に場面カットとあらすじが解禁された。【写真】変装のクセが強過ぎる…学生服に身を包んだ杉本哲太日本ではまだ制度としての確立も曖昧な“おとり捜査”に真正面から挑む、警視庁内の異端チーム・通称“スティンガース”の活躍を描く、完全オリジナル