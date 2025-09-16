Image: NISSAN 2024Ç¯10·î13Æü¤Îµ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥³¥ì¾è¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¼þÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¼¡£³¹Ãæ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤·¤Æ¸«¤«¤±¤¿¤ê¡¢¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Æü»º¡ÖNV200¥Ð¥Í¥Ã¥È¡×¡£¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ê¤Î¤ÇÂç¤­¤¯¤ÆÆâÁõ¤â¹­¡¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¼ÖÃæÇñ»ÅÍÍ¤½¤Î¹­¤µ¤òÍ­¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖNV200¥Ð¥Í¥Ã¥È MYROOM¡×¡£¡Ö¥­¥ã¥é¥Ð¥ó MYROOM¡×¤ËÂ³¤­¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤¬¥ê