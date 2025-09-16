中京テレビは16日、「爆笑問題」太田光（60）と「くりぃむしちゅー」上田晋也（55）が出演する同局のトークバラエティー番組「太田上田」（火曜深夜0・59）が今年で10周年を迎えたのを記念し、番組初の公開イベントを11月1日に開催すると発表した。同番組は2015年に放送開始。台本なし、編集点なしの自由奔放なトークが特徴で、視聴者に“そのまま”のやりとりを届けるスタイルを貫いてきた。10周年イベントでは、番組の雰囲気