·ãÆ®¤ò±é¤¸¤¿»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Êº¸¡Ë¤È¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¡Ê±¦¡Ë¡Ê¼Ì¿¿¡¿ËÌÀîÄ¾¼ù¡Ë2025Ç¯3·î13Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢WBA¡õWBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ï¡¢WBC²¦¼Ô¡¦»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡ÊBMB¡Ë¤¬¡¢WBA²¦¼Ô¡¦¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¡ÊÁÒÉß¼é°Â¡Ë¤ò12²ó1Ê¬31ÉÃTKO¤Ç²¼¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°¤µ×°æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ëºÊ¡¦Ì´»Ë¾å3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦²¦ºÂÅý°ìÀï¡£11²ó½ªÎ»»þÅÀ¤ÎºÎÅÀ¤Ï2ÂÐ1¤Ç°¤µ×°æÍ¥Àª¡½¡½¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ª12²ó¡¢·ý»ÍÏ¯¤Î