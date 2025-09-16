コスモラボは、シニア層の「肌の乾燥実態と対策」に関する調査結果を9月10日に発表した。同調査は2025年7月30日に、「コスモラボ」のアンケートモニター729人を対象にインターネットを用いて行われた。秋〜冬に肌の乾燥を感じますか?秋〜冬に肌の乾燥を感じるか聞いたところ、「感じる」(51.4%)が過半数を占め、「時々感じる」(28.4%)と合わせると約8割が乾燥を実感していることがわかった。「あまり感じない」(17.0%)や、「全く感