乃木坂46久保史緒里（24）が16日、自身の公式ブログで、グループからの卒業を発表した。11月26日、27日に横浜アリーナで行われる卒業コンサートをもって乃木坂46としての活動を終了するという。「風のような、9年間でした」のタイトルで記事を投稿し、「乃木坂46を卒業することになりました。6歳からアイドルが大好きだった私が、15歳で大好きな乃木坂46になることができ、夢だったんじゃないかと思うほど素敵な9年間を過ごさせて