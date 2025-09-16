夫婦で協力して子育て！ は理想の姿だけれど、どう協力するかの考えが一致していないと困った事態を招いてしまうようです。筆者の知人Aさんは「協力して子育てしようね」と約束したはずの夫が、子育てから逃げていると感じていました。しかし、夫は「俺は子育てに協力している」と思っていたようです。いったいAさん夫婦のすれ違いはどうして起きてしまったのでしょうか。 約束！ 子育ては協力してね 結婚してすぐに子を授かり