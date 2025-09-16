ÇÐÍ¥¤Î°æ·å¹°·Ã¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥ÈÏÈ¥É¥é¥ÞDEEP¡Ø¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡Ù¡Ê10·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ²ÐÍË¿¼0¡§24¡Á¿¼0¡§54¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È¤¬16Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ë­ÅÄÍµÂç¡¢Íî¹ç¥â¥È¥­¡¢Æà·î¥»¥Ê¡¢¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡¢»³ºê¹ÉºÚ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ£»¨¤Ê´Ø·¸À­¤òÉ½¸½¡ÄÎï¤·¤¤¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëº£ºî¤Ï¡¢¥â¥é¥Ï¥é¡¦ÉÔÇ¥¡¦ºÊ¤«¤é¤ÎDV¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÂåÅª¤Ê²ÈÄíÌäÂê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿°¦Áþ·à¡£°¦¤ÈÍßË¾¡¢¶¦°ÍÂ¸¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤¬Íí¤ß¹ç