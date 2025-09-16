開設７５周年「みちのく記念競輪善知鳥（うとう）杯争奪戦・Ｇ３」が２０日から２３日まで青森競輪場で開催される。このＰＲのため、青森市企画部競輪事業所の越田敏幸所長ら関係者が１６日、『２０２５ミスねぶた』の萬谷凜世さん、堀優美さん、小野結惟さんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。Ｓ班からは地元の雄・新山響平（青森）をはじめ郡司浩平（神奈川）、松浦悠士（広島）と計３人が参戦予定。１５日ま