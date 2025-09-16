格闘家の朝倉未来が社長を務める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１７回大会（２７日、アリーナ立川立飛）の対戦カード決定会見が１５日、秋葉原で行われ、前回のＢＤ１６で屈辱の４秒ＫＯ負けを喫した“大阪伝説の喧嘩師”アンディ南野は、“北九州最狂の喧嘩屋”松井健との対戦が決まった。今回は試験的な試みでオーディション映像の公開前に対戦カードを発表。観客前での会見となった。