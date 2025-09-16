º£²Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÎ¥¤ì¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿GK¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ª¥Ê¥Ê¡£¥¹¥å¥Ú¥ë¡¦¥ê¥°Âè5Àá¤Î¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§Àï¤¬¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿GK¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÏÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¤Ï0-1¤Ç¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬¤¤¤ë¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤¬¾¡Íø¡¢¥ª¥Ê¥Ê¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤«¤é·è¾¡ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤Û¤í¶ì¥Ç