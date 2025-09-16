º£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ëºå¿À¡¦¥Í¥ë¥½¥ó(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Òºå¿À¤Ï9·î15Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë6-2¤Ç²÷¾¡¡£Ï¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¡¢12µåÃÄºÇÂ®¤Î80¾¡¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤¬2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢5ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÀä¹¥Ä´1¿ÍÉñÂæ 2025Ç¯9·î15Æü ¡Úºå¿À vs ÃæÆü¡Û º´Æ£µÁÂ§¤Î´ã¼çË¤¤ÎÌÔÂÇ¤ËÊ¨¤¤¤¿ºå¿À¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Àï¤¤Êý¤Î°ú¤­½Ð¤·¤ò°ì¤ÄÁý¤ä¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤¬ÍèÆü2ÅÙÌÜ¤À¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¤¬5