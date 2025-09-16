µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¹áÀî¸©¤ÇÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µ­Ï¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Ûµ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤ò¸«¤ë¹áÀî¸©¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å4»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤ËÌó90mm¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤ä²È²°¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ê¤ÉºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÄ®Â¼¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÈòÆñ¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë